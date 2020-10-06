تعليم الأقصر تحارب الشائعات بعدة ندوات تثقيفية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "دور التعليم فى محاربة الشائعات والرد عليها باسلوب علمى" بديوان عام الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



حضر الندوة "عبداللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينيةوالدكتور ممدوح كامل أستاذ الصحة النفسية بجامعة جنوب الوادي، وسيد بدرى مدير ادارة الزينية التعليمية وعبد الفتاح جاد الله رئيس مجلس أمناء المدارس وصبحى يوسف نقيب المعلمين بالاقصر وكريم نصر الدين نقيب المعلمين بالأقصر وعدد من مديرى المدارس، وموجهى الإدارة ورؤساء الأقسام ونقابة المعلمين وعدد كبير من المجتمع المدني".



و تحدث الدكتور ممدوح كامل عن الفرق اللغوى بين الشائعة والإشاعة – أنواع التفكير – الأفكار اللاعقلانية – السلوك الإنسانى والشائعات – الشائعات السلبية والإيجابية – جوانب انتشار الشائعات – حرب أكتوبر 1973 والشائعات – وظائف العقل الإنسانى فى التعامل مع الشائعات – كتائب الذباب الإلكترونى – ادوار المعلم والتعليم فى التوعية بمخاطر الشائعات.





ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصب، ان المديرية ستعقد عدد من الندوات التوعوية والتثقيفة عن دور التعليم فى محاربة الشائعات فى ثلاث ادارات تعليمية ( ادارة الزينية، وادارة الطود، وادارة الاقصر ).



واشار عمران الى انه فى الفترة الحالية زاد انتشار الشائعات والاخبار المغلوطة والكاذبة فى شتى المجالات مما ادى الى فقدان الثقة لدى المواطن فى مدى مصداقية القرارات والاخبار ومما زاد من انتشار تلك الشائعات مواقع التواصل وغيرها من ادوات النشر الالكترونى ومشاركة الكثير من الناس لتلك الاخبار والشائعات بدون وعى ودون التأكد من مصداقياتها اومصدرها، لذا كان يجب ان تتخذ مديرية التربية والتعليم خطوة ايجابية للتصدى لتلك الافعال بالتوعية والتثقيف. وعقد ندوات بعدد من الادارات التعليمية واستضافة كوادر علمية للمحاضرة بها.



