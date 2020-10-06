الأحد آخر موعد.. نصائح مهمة بشأن تنسيق الشهادات المعادلة

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اقترب تنسيق الشهادات المعادلة على الانتهاء خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، لذا يجب أن يركز لطلاب خلال الفترة الحالية في تسجيل رغباتهم حتى لا ينتهي الوقت دون تنظيم الرغبات بشكل ملائم لهم.



ومن جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 13700 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك استلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب يوم الأحد 11 أكتوبر، علما بأن موقع التنسيق الالكتروني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح للطلاب بشأن تنسيق الشهادات المعادلة مع اقتراب نهايته خلال الأيام المقبلة تفاديا لأي أخطاء:



- يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتسجيل الرغبات من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.



- بعد الدخول على الموقع يتم الدخول على صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.



- بعد ذلك يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب وتسجيل بياناتها ثم الضغط مفتاح التالي، ثم تأتي خطوة تسجيل بيانات الطالب ثم الضغط على مفتاح التالي.



- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل، وتظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب ويتم إرساله على المحمول في رسالة نصية قصيرة.



- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد، وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوي رقم الحساب واسم الخدمة المطلوبة مقابل الدليل الالكتروني لخدمات التنسيق، ويراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.



- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة ب ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه، وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب إختيار "الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.



- موعد اعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيكون على أقصى تقدير في 17 أكتوبر الجاري.



