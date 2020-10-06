بمقابل مادي.. حبس شبكة دعارة يقودها قواد بالقاهرة

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أمرت النيابة العامة، بحبس شبكة دعارة يقودها قواد وسيدتان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة قيام شخص لانشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، أنه يقوم بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبصحبته سيدتان.



واعترفا السيدتان، أنهم تعرفوا على المتهم من خلال إنشاء الصفحة لممارسة الدعارة ويتقاسمونها فيما بينهما، وأضافت بإنشائها صفحة على أحد التطبيقات يتابعها عدد كبير من الأشخاص.



وبمناقشة السيدة الآخرى أيدت ماجاء بأقوالهما وأضافت بقيام المتهم الأول بإيوائها ونقلها لتزويجها بعقد عرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى، كما عثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة أحدهم خاص بالمتهم الأول، يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبصحبته سيدتان، إحداهن لها معلومات جنائية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

