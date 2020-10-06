محافظ الأقصر يهنئ السيسي بذكرى انتصار اكتوبر المجيد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك الذكرى التي تمثل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر العظيم وجيشه البطل، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

وفي اطار آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن انتشار فرق التوعيه بجميع أنحاء ونجوع المحافظه للتعريف بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمراض المزمنة والتوعيه بمخاطر الاكتشاف المتاخر لها واهميه الكشف المبكر للحمايه من المضاعفات المحتملة والخطيرة.

وأوضحت مديرية التضامن، انتشار جميع الفرق الثابته والمتحركه بمختلف ارجاء المحافظه بالميادين والهيئات العامه بالاضافه لمعظم القري والنجوع وذلك لسهوله وصول المبادرة لجميع المواطنين .

وتتوجه صحة الاقصر بالشكر والتقدير لفرق عمل الرائدات الريفيات علي مايبذولنه من مجهود للتعريف والتوعيه بالحمله حتي بالزيارات المنزليه.


وعلي نحو متصل فقد بلغ عدد المواطنين الذي تم الكشف عليهم من خلال المبادرة بمحافظه الاقصر حتي الآن مايقرب من ٤٥ الف مواطن.

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