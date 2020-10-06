عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:31 م
الجيش الاردني
الجيش الاردني
وكالات
Advertisements

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

 

وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد الجيش الاردني الأردن

أخبار تهمك

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ 36 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة يومين

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

انتشار أمني في محافظة العيص لتطبيق أمر حظر التجول

"أردوغان" يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمدة يومين

الأدرن تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

العراق: تمديد حظر التجول حتى 22 مايو المقبل

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»