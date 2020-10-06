الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ116 ألف مواطن بالمجان خلال سبتمبر

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ116 ألفًا و487 مواطنًا من خلال 127 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي.



تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 974 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 17 ألفًا و37 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 26 ألفًا و978 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 1360 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 10 آلاف و706 مواطنين بمحافظة أسوان، و5 آلاف و330 مواطنًا بأسيوط، و6 آلاف و218 مواطنًا بالإسكندرية، و2003 مواطنين بالإسماعيلية، و1439 مواطنًا بالأقصر، و1412 مواطنًا بالبحر الأحمر، و9 آلاف و710 موطنين بالبحيرة، و6 آلاف و994 مواطنًا بالجيزة، و7 آلاف و523 مواطنًا بالدقهلية، و4 آلاف و856 مواطنًا بالشرقية، و412 مواطنًا بالغربية.



وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ4 آلاف و267 مواطنًا بالفيوم، و8 آلاف و597 مواطنًا بالقاهرة، و2677 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و131 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و650 مواطنا بالمنيا، و2692 مواطنًا بالوادي الجديد، و4 آلاف و918 مواطنًا ببني سويف، و1081 مواطنًا بجنوب سيناء، و5 آلاف و187 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و675 مواطنًا بسوهاج، و2192 مواطنًا بشمال سيناء، و4239 مواطنًا بقنا، و4931 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 1647 مواطنًا بمطروح.

