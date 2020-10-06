وفاة المدير الفني لفارسكور خلال لقاء فريقه مع الروضة بالترقي

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فوجئ لاعبي فريق الكرة الأول بفارسكور بخبر وفاة المدير الفني للفريق بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم بفريق الروضة ، ضمن لقاءات دورة الترقي لمنطقة دمياط والمؤهلة للصعود للقسم الثالث .



ومن جانبه أكد قدري اسماعيل مدير منطقة دمياط لكرة القدم ، أن " حفيلة " ظل بالمباراة واحتفل مع لاعبي الفريق باحراز الهدف الثاني وبعدها سقط مغشيا عليه لتفيض روحه الى بارئها خلال المباراة.



واضاف " اسماعيل " في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " ان لاعبي الفريق لم يعلموا بخبر وفاته الا بعد انتهاء المباراة لينهاروا داخل الملعب ، وقد انتهت المباراة بفوز فارسكور بنتيجة ٢/١ .