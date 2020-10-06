تليفونات بنى سويف يواجة بترول أسيوط بالقسم الثاني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف ملعب استاد بنى سويف الرياضي، مباراة تليفونات بنى سويف وضيفه بترول اسيوط، في الثالثة من عصر الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع 21 بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .

ويسعى ابو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات خاصة بعد نجاحه فى تحقيق فوز بهدف نظيف بالجولة الماضية أمام شقيقه بنى سويف متصدر جدول الترتيب ، كما يهدف نينو وجهاز الفنى المعاون لتحسين مركز الفريق خاصة فى ظل معاناته بالفترة الماضية من تذبذب النتائج وتاخره بجدول المجموعة .

وتتمثل الأوراق الرابحة بصفوف التليفونات فى مصطفى حسن ومحمود مبارك وأحمد فتحى ومحمود عبده وأحمد النحاس وأحمد أبو رضا ومحمد رجب وأحمد شحاته ومحمد كارم ومصطفى كشري، وأحمد سامبا ومانجا فوادى ومروان رمضان ومؤمن محمد ومحمد صابر، بجانب عودة نانا كوامى لاعب وسط الفريق بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة بنى سويف الماضية نتيجة طرده في مباراة المنيا .

على النقيض يتميز بترول اسيوط بالاستقرار الفنى وعدم إجراء تغييرات بصفوف الجهاز الفنى والادارى منذ صعود الفريق لدورى القسم الثانى هذا الموسم .

فيما يخوض بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى محمد عبد السميع المباراة بدوافع تحسين مركز الفريق والتقدم للمربع الذهبي بجدول المسابقة .

ويمثل أحمد ترك ومحمد ميدو وحسام منصور، وحمدى الونش ومحمد خلف ومحمد رمضان ومصطفى شلبي وكوامى بواه وايهاب فؤاد ومحمد دياب وأحمد سيد القوى الضاربة للبترول .

وكانت مباراة الدور الأول قد شهدت فوز بترول اسيوط على التليفونات بنتيجة 1/2 .

وفاز التليفونات بالجولة الماضية أمام بنى سويف بهدف نظيف فيما فاز البترول على نظيره الفيوم بنتيجة 1/3 .

ويتبقى للتليفونات عقب مواجهة البترول مباراة بختام المسابقة وذلك لمواجهة الإعلاميين بملعبه بالقاهرة ، فيما ينتظر البترول مواجهة صعبة أمام البنك الاهلى بملعبه باسيوط .

ويقود التليفونات جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا وعلى بدر وحمدى فاروق مدربين وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى ومصطفى جاد اخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب وأبو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد تمساح مشرفا على الكرة .

ويحتل التليفونات المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بترول اسيوط المركز الخامس برصيد 31 نقطة .

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