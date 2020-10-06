تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نجح فريق إيفرتون في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ(العلامة الكاملة) بعدما حقق 4 انتصارات في البطولة قبل فترة التوقف الدولي التي تبدأ غدًا الأربعاء 7 أكتوبر وتستمر حتي يوم 15 من الشهر نفسه.

وتستأنف مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 17 أكتوبر، حيث ستقام 6 مباريات، ايفرتون مع ليفربول، وويست بروميتش مع بيرنلي، وتشيلسي يواجه ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، وليستر سيتي مع أستون فيلا، وشيفيلد يونايتد يلتقي مع فولهام، ومانشستر سيتي مع آرسنال.

بينما تستكمل باق مباريات الجولة يوم الأحد 18 أكتوبر، ويلتقي كريستال بالاس مع برايتون، وتوتنهام مع وست هام، بينما تختتم مباريات الجولة يوم الاثنين بمواجهة ليدز يونايتد مع وولفرهامبتون.

وشهدت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي هزيمة مدوية لفريق ليفربول (حامل اللقب) أمام أستون فيلا بنتيجة 7 – 2 ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، كما تلقي فريق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة أمام توتنهام بنتيجة 6 – 1 ويحتل المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة من البطولة:-
1- إيفرتون 12 نقطة
2- أستون فيلا 9 نقاط
3- ليستر سيتي 9 نقاط
4- آرسنال 9 نقاط
5- ليفربول 9 نقاط
6- توتنهام 7 نقاط
7- تشيلسي 7 نقاط
8- ليدز يونايتد 7 نقاط
9- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
10- وست هام يونايتد 6 نقاط
11- ساوثهامبتون 6 نقاط
12- كريستال بالاس 6 نقاط
13- وولفرهامبتون 6 نقاط
14- مانشستر سيتي 4 نقاط
15- برايتون 3 نقاط
16- مانشستر يونايتد 3 نقاط
17- ويست بروميتش 1 نقطة
18- بيرنلي (بدون نقاط)
19- شيفيلد يونايتد (بدون نقاط)
20- فولهام (بدون نقاط)

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