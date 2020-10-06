إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي في العالم بشرق قناة السويس

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:27 م
اللقاء
اللقاء
محمد عزام
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التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بلجنة المرفق الخاصة بتعديل مسار مصرف بحر البقر المغذي لأكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بالعالم جاري العمل بها بشرق القناة، وذلك بحضور اللواء هشام عبد العاطي ادارة المياة العسكرية وممثلي الهيئة الهندسية والمهندسين العسكريين والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وأجهزة المرافق المختلفة.

ناقش الإجتماع نقل خطوط المرافق العامة التي تعترض مسار مصرف بحر البقر حتي موقع المحطة عند نقطة السحارات التي تنقل مياة المصرف لموقع المحطة بشرق بورسعيد حيث تعمل المحطة بطاقة 5.5 مليون م٣ يوم بتكلفة 20 مليار جنية تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحه.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمسار المصرف لاتاحة الفرصة امام الجهات المنفذة للمشروع للالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذه.

وأكد "الغضبان"، أن مشروع محطة المعالجة الثلاثية الأكبر من نوعها في العالم يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة من رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي باعتبارها المشروع الأهم المتعلق باستغلال مياه المعالجة في ري 400 ألف فدان من أراضي الاستصلاح الزراعي بسيناء علاوة علي انهاء مشكلة القاء الصرف الصحي تماما في بحيرة المنزلة والتي ستنتهي مع قرب انتهاء إعمال تطوير وتطهير بحيرة المنزلة الجاري سياحيا.

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