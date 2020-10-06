الدرجلي: نفتخر جميعا بما قدمة أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:24 م
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أكد العميد عماد الدرجلي، أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، تاريخ محفور في أذهان جميع المصريين، ولا يستطيع أحد أن ينسى ما قام به رجال الجيش المصري من تضحيات للحفاظ على أرض وتراب مصر.

وتابع "الدرجلي" في بيان له، يجب علينا جميعًا أن نفتخر بما قدمه هؤلاء الأبطال لاستعادة الأراضي المصرية المحتلة، في هذه الذكرى المجيدة، مؤكدا أنها عيد قومي لجميع أطياف الشعب المصري، لأنها تمثل ذكرى الانتصار على العدو الإسرائيلي.

وناشد "الدرجلي" جموع الشعب المصرى بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة التي تحرض ضد الدولة، لأن المشاركه دا في هذه الانتخابات حق من حقوق الإنسان، لذلك يجب على الجميع النزول والمشاركة.


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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