وفد باكستاني يزور غرفة القاهرة التجارية لبحث إقامة استثمارات مشتركة

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل زيادة حجم التبادل التجاري المصري الباكستاني.





جاء ذلك أمس الاثنين خلال زيارة وفد باكستاني برئاسة " sidrah haque" الملحق التجاري الباكستاني لغرفة القاهرة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي في مجالات تجارية واستثمارية مختلفة ، منها أنشطة الأدوات الرياضية والسلع الغذائية واللحوم ومستلزمات المنتجات الجلدية " الإكسسوارات" .





وحضر اللقاء محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الجلود وفهد العطار ممثلًا عن تجار الأدوات الرياضية لمناقشة أوجه التعاون في الفترة القادمة لرفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تمثل سوقًا كبيرًا وبها فرص استثمارية واعدة في ظل التسهيلات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة للتشجيع على الاستثمار من خلال حزمة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية ، التي يجب أن يستفيد منها الجانب الباكستاني ، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وزيادة التعاون التجاري والصناعي والاستثماري ومناقشة سبل إقامة استثمارات مشتركة تفيد اقتصادي البلدين.

وأكّد "العربي" على أن كافة البيانات والمعلومات التي يرغب بها الجانب الباكستاني عن السوق المصري مُتاحة وسيتم توفير كافة التسهيلات لكي يتمكن رجال الأعمال الباكستانيين من الاستثمار في مصر وإبرام اتفاقيات وعقد شراكات مصرية باكستانية في مشروعات مختلفة ، مُشدّدًا على أن هناك سلعًا مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للسوق الباكستاني الاستفادة منها ، ولابد من تنظيم لقاءات ثنائية مكثفة بين المصدرين والمستوردين في البلدين لاكتشاف احتياجات كل سوق من الاخر وبحث سبل التعاون على الأرض ، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية ، منها زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة ، وفتح أسواق جديدة تزيد من نسبة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية ؛ مما يدعم اقتصادنا القومي.

وقالت الملحق التجاري الباكستاني " sibrah iaque" إن هذه ثاني زيارة لها لغرفة القاهرة في غضون أيام قليلة ؛ مما يؤكد رغبة رجال الأعمال الباكستانيين في التعاون مع الجانب المصري لزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة استثمارات مشتركة في أنشطة مختلفة منها بعض أنواع الأدوات الرياضية مثل " كرة القدم" والسلع الغذائية وإكسسوارات المنتجات الجلدية ، وبعض أنواع المستلزمات الطبية وبعض السلع الأخرى التي يحتاجها كل سوق من الآخر.

الجدير بالذكر أنه من أهم الصادرات المصرية إلى باكستان " الفواكه والمكسرات والمشروبات والخل والآلات والمُعدات وأدوات المائدة" ، بينما تأتي من أهم الواردات المصرية من باكستان " القطن – الألياف - مواد كيماوية عضوية - الملابس وإكسسواراتها – البلاستيك - الحبوب – المطاط – الورق "