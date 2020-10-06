12 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع بورسعيد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،
وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع بورسعيد والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (306 الف) مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 12 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:
-  28775 متر موصلات جهد منخفض.
-   272 كجم موصلات جهد متوسط.
-  4133 متر كابلات جهد منخفض.
-  5167 متر كابلات جهد متوسط .
-  1259 عامود جهد منخفض.
-  22 عامود جهد متوسط .
-  14 محول قدرات مختلفة .
-  6 أكشاك كاملة بالمحول .
-  1 اكشاك فارغة .
-  14 موزع حلقي  .
-  4 صندوق توزيع جهد منخفض .
-  2 سكينة ثلاثية .
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 2500  محضر بقيمة تصل إلى حوالى  3 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
 

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