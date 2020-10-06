جامعة دبي تكرم 210 خريجين وخريجات من الدفعة الـ17

كرمت جامعة دبي 210 خريجين وخريجات من الدفعة السابعة عشرة "دفعة عام الاستعداد للخمسين" لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس عن بعد عبر قناة "اليوتيوب" بحضور سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي وأعضاء المجلس والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والدكتور جفري غاتشينو نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وعدد من المسئولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وأولياء أمور الطلبة.

وقال ماجد حمد الشامسي - في كلمة له خلال الحفل - إن الجامعة نظمت الحفل عن بعد للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي واجهناها في دولة بحزم وتخطيط وفعالية ونجحنا في الحد من آثارها.

وأضاف موجها حديثه للخريجين والخريجات : أنتم المستقبل والأمل والرجاء لهذا الوطن الغالي، أنتم عيال زايد الذين استطاعوا أن يسبروا الفضاء ويرسلوا مسبار الأمل إلى المريخ بالرغم من جائحة كورونا أنتم المستقبل الواعد لدولة الإمارات ولجامعة دبي التي تضم مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز للدراسات المستقبلية ومركز البحوث والاستشارات وريادة الاعمال وغيرها من المراكز الخاصة بالتطوير والتعليم والدراسات.

وأوضح أن جامعة دبي ساهمت منذ تأسيسها في سنة 1997 بتخريج أكثر من 2550 خريجا وخريجة يشكل المواطنون منهم أكثر من 52 في المائة .. كما ساهمت بتعليم طلبة من جميع أنحاء العالم التزاماً بشعارها "جذور محلية تطلعات عالمية".

وتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته الدائمة لقطاع التعليم وحرصه الدائم على تعزيز جودة التعليم في الدولة .

وألقى خريج برنامج الدكتوراه الدكتور سعيد راشد الشحي كلمة الطلبة شكر فيها الهيئة التعليمية على تفانيها في تقديم الخدمات الأكاديمية مشيدا بأهمية العلم في بناء الأمم ودور الخريجين في التنمية والتطور.

وتضمن الحفل عرضا بالفيديو للخريجين والخريجات بزي التخرج إضافة إلى لقطات معبرة عن فرحة الأسر وأولياء الأمور.

ثم قام الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بمنح خريجي وخريجات الدفعة السابعة عشرة من الخريجين والخريجات درجات الدكتوراه في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في القانون والبكالوريوس في إدارة الأعمال والبكالوريوس في نظم المعلومات كل حسب تخصصه من كلية دبي للأعمال وكلية القانون وكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

وقال الدكتور عيسى البستكي إن الجامعة فخورة بطلابها وخريجيها الذين ساهموا في رفع مكانتها محليا وعالميا مؤكدا حرص الجامعة على جودة التعليم وعلى تهيئة الخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل.