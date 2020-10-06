جامعة دبي تكرم 210 خريجين وخريجات من الدفعة الـ17

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:57 م
ماجد حمد الشامسي
ماجد حمد الشامسي
الفجر السعودي
Advertisements

كرمت جامعة دبي 210 خريجين وخريجات من الدفعة السابعة عشرة "دفعة عام الاستعداد للخمسين" لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

 

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس عن بعد عبر قناة "اليوتيوب" بحضور سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي وأعضاء المجلس والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والدكتور جفري غاتشينو نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وعدد من المسئولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وأولياء أمور الطلبة.

 

وقال ماجد حمد الشامسي - في كلمة له خلال الحفل - إن الجامعة نظمت الحفل عن بعد للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي واجهناها في دولة بحزم وتخطيط وفعالية ونجحنا في الحد من آثارها.

 

وأضاف موجها حديثه للخريجين والخريجات : أنتم المستقبل والأمل والرجاء لهذا الوطن الغالي، أنتم عيال زايد الذين استطاعوا أن يسبروا الفضاء ويرسلوا مسبار الأمل إلى المريخ بالرغم من جائحة كورونا أنتم المستقبل الواعد لدولة الإمارات ولجامعة دبي التي تضم مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز للدراسات المستقبلية ومركز البحوث والاستشارات وريادة الاعمال وغيرها من المراكز الخاصة بالتطوير والتعليم والدراسات.

 

وأوضح أن جامعة دبي ساهمت منذ تأسيسها في سنة 1997 بتخريج أكثر من 2550 خريجا وخريجة يشكل المواطنون منهم أكثر من 52 في المائة .. كما ساهمت بتعليم طلبة من جميع أنحاء العالم التزاماً بشعارها "جذور محلية تطلعات عالمية".

 

وتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  على رعايته الدائمة لقطاع التعليم وحرصه الدائم على تعزيز جودة التعليم في الدولة .

 

وألقى خريج برنامج الدكتوراه الدكتور سعيد راشد الشحي كلمة الطلبة شكر فيها الهيئة التعليمية على تفانيها في تقديم الخدمات الأكاديمية مشيدا بأهمية العلم في بناء الأمم ودور الخريجين في التنمية والتطور.

 

وتضمن الحفل عرضا بالفيديو للخريجين والخريجات بزي التخرج إضافة إلى لقطات معبرة عن فرحة الأسر وأولياء الأمور.

 

ثم قام الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بمنح خريجي وخريجات الدفعة السابعة عشرة من الخريجين والخريجات درجات الدكتوراه في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في القانون والبكالوريوس في إدارة الأعمال والبكالوريوس في نظم المعلومات كل حسب تخصصه من كلية دبي للأعمال وكلية القانون وكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

 

وقال الدكتور عيسى البستكي إن الجامعة فخورة بطلابها وخريجيها الذين ساهموا في رفع مكانتها محليا وعالميا مؤكدا حرص الجامعة على جودة التعليم وعلى تهيئة الخريجين لسوق العمل ووظائف المستقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

04:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»