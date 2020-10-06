أحمد عيد عبد الملك يكشف حقيقة وفاة لاعب الزمالك السابق

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص وفاة إسلام عوض نجم الأبيض السابق، وذلك عقب تعرضه لحادث سير عصر اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

ونشر "عيد" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : أنا لسه متصل بإسلام عوض وهو بخير مفيش حاجة خالص، ياريت الناس اللي معندهاش ضمير تراعي ربنا".

وأضاف : قبل ما تنزل أخبار وتنشر أتاكد الأول، راعي ضميرك دي حاجة تخص أهالي الناس وأصحابهم".

وانتشرت بعض الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي التي أكدت وفاة إسلام عوض نجم الزمالك السابق في حادث سير.

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