وزير البترول يهنئ الرئيس "السيسي" والقوات المسلحة والشعب المصري بذكري حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:57 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأصدق التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري الكريم بمناسبة حلول الذكرى السابعة و الأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣.

و اكد الملا أنه بعد مرور ٤٧ عاماً على أعظم ملحمة عسكرية فى التاريخ الحديث، لازالت قواتنا المسلحة المصرية تواصل تقديم أروع الملاحم والبطولات الوطنية  فى تأمين حدود الوطن وحماية الشعب المصرى والحفاظ على مقدراته وثرواته  وتواصل حربها الضروس على الإرهاب وتأدية رسالتها كحصن منيع ومبعث الطمأنينة لكل المصريين والدولة المصرية الحديثة للاستمرار فى تحقيق الإنجازات ومواصلة البناء وزيادة الإنتاج وتنمية ثروات البلاد .

أخبار تهمك

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»