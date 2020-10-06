وزير البترول يهنئ الرئيس "السيسي" والقوات المسلحة والشعب المصري بذكري حرب أكتوبر

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأصدق التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري الكريم بمناسبة حلول الذكرى السابعة و الأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣.





و اكد الملا أنه بعد مرور ٤٧ عاماً على أعظم ملحمة عسكرية فى التاريخ الحديث، لازالت قواتنا المسلحة المصرية تواصل تقديم أروع الملاحم والبطولات الوطنية فى تأمين حدود الوطن وحماية الشعب المصرى والحفاظ على مقدراته وثرواته وتواصل حربها الضروس على الإرهاب وتأدية رسالتها كحصن منيع ومبعث الطمأنينة لكل المصريين والدولة المصرية الحديثة للاستمرار فى تحقيق الإنجازات ومواصلة البناء وزيادة الإنتاج وتنمية ثروات البلاد .