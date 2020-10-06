مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:59 م
محمد كشك
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شاركت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بالقافلة الطبية العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بالدقهلية بقرى الخليج التابعة لمركز المنصورة، والرحمانية التابعة لمركز ميت غمر، وذلك من خلال تقديم ندوات توعية للمواطنين المترددين على القوافل

تأتي القوافل التوعوية لحث المتىددين على ترشيد استهلاكهم من مياه الشرب، والمحافظة عليها، وضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وقد حرصت الشركة على توزيع الهدايا العينية على الحضور، ومطبوعات التوعية، وذلك للتأكيد على رسائل الشركة.

والجدير بالذكر أن تلك الندوات هي بداية للتعاون بين الشركة ومديرية الصحة بالدقهلية خلال القوافل الطبية العلاجية، التي تقام ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف مناطق محافظة الدقهلية.
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية
مياه الدقهلية تشارك في القوافل الطبية بقرى رأس الخليج والرحمانية

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