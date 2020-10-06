التخطيط: مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
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أشادت الوكالة الأمريكية بلومبرج بنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020  موضحة في تقريرها أن النشاط التجاري عاد إلي النمو والتوسع في أكبر ثلاث اقتصادات عربية بمصر والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي تجلت آثاره في الارتفاعات التي تشهدها حاليًا المؤشرات كافة حتي وبعد التعرض لجائحة كورونا والتي تسببت في انخفاض كبير في المؤشرات كافة علي مستوي الاقتصادات العالمية والتي استطاعت مصر بفضل برنامجها الاصلاحي التصدي لتلك الانخفاضات.

وأوضحت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي المحقق هو ثمرة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها مصر والتي أشادت بها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأوضح تقرير بلومبرج أن هذا التعافي انعكس على النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ليرتفع مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الثلاث دول فوق حاجز الخمسين والذي يفصل بين النمو والانكماش. 

وأشاد التقرير بما شهدته مصر خاصة من توسعها الأول منذ حوالي 14 شهر ليسجل مؤشرها 50.4 نقطة مقابل 49.4 في شهر أغسطس الماضي نتيجة انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات، لتتحسن ظروف العمل أيضاً نتيجة لانتعاش النشاط الإنتاجي وزيادة الأعمال الجديدة لترتفع معدلات التوظيف.

واستعرض تقرير بلومبرج تصريح ديفيد أوين، الاقتصادي والذي قال :" أحدثت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر مزيدًا من التفاؤل للشركات"

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