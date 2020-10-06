للمصريين بالخارج..تجديد جواز السفر بشهادة الميلاد فقط

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج اليوم عن موافقة وزارة الداخلية علي مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المُقيمين فى الخارج، طالما كان المواطن بالغًا سن 16 عامًا، بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لاستخراج أو تجديد جواز السفر بصلاحية ثلاث سنوات بموجب شهادة الميلاد المُميكنة وذلك فى حالة عدم حمله لبطاقة الرقم القومى أو حمله لبطاقة رقم قومى لم يمض على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، يأتى القرار الجديد وفقًا لقانون الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدي للذكور؛ وبحيث يكون التجديد لمدة عامين لمن بلغ سن 27 عامًا، ولمدة عام لمن بلغ سن 28 عامًا.
 
وقال بيان الوزارة إن تلك الخطوة تأتي فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كافة السبل المُمكنة للتسهيل على المواطنين المصريين بالخارج في ضوء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية.

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع مبعوث الأمم المتحدة "جير بيدرسون" خلال الاتصال الهاتفي، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا.


كما جدد وزير الخارجية تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة؛ وقد عبَّر المبعوث الأممي عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية، وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد. 


وتمنى الجانبان أن تُحرز العملية السياسية تقدمًا في المرحلة القادمة، وأن يشمل ذلك تطورات إيجابية في عمل اللجنة الدستورية، وصولًا إلى وضع قرار مجلس الأمن 2254 موضع التنفيذ ل

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