الإمارات تجري 102.379 فحصا جديدا للكشف عن إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إجراء 102,379 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة.

وسُجل 1,061 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين جرّاء تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيّد بالتعليمات والإلتزام بالتباعد الإجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,146 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 90,556 حالة.