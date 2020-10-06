غداً.. تكريم تامر مجدي بجامعة القاهرة كأفضل ممثل صاعد عن دوره في "الإختيار"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نظمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ندوة احتفالاً بإنتصارات السادس من أكتوبر 1973 والتي ستُقام غداً الإربعاء بالجامعة، وذلك تحت رعاية دكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية.



وسشيهد الحفل حضور لافت لأهالي الشهداء ومجموعة من لواءات الجيش والشرطة وباقة من رموز الفن والإعلام.



وسيتم تكريم الفنان تامر مجدي في تلك الندوة كأفضل ممثل صاعد لعام 2020، وجاء هذا التكريم عن دوره فى مسلسل "الإختيار"، حيث جسد تامر شخصية الشهيد البطل "على على"، أحد أبطال ملحمة البرث ، وتدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



وعلي صعيد آخر حقق تامر مجدي مؤخرًا نجاحاً كبيراً وأصبح حديث السوشيال ميديا بعد براعته في حكاية "أمل حياتي"، والتي شارك في بطولتها مجموعة من عمالقة الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد وتامر مجدي ، سلوى عثمان ، نور محمود، نانسى صلاح، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.


"حكاية أمل " تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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