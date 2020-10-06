مصر ترسل الرحلة الخامسة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية إلى السودان (فيديو)

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر الرحلة الخامسة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية إلى الأشقاء في السودان.



وأوضح الفيديو، إنه استكمالًا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمساندة الأشقاء في جمهورية السودان لتجاوز أزمه السيول الأخيرة التي ألمت بالسودان.



واصلت مصر إرسال خطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميداني، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية في رحلتها الخامسة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية المتطورة والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة.



وعملت القوات المسلحة على تجهيز خطوط الإنتاج وتوفير قطع الغيار اللازمة لها فضًلا عن معدات توليد الكهرباء، وذلك لتوفير الخبز بأعداد كبيرة وبجودة عالية والمساهمة في سد الفجوة الغذائية بجمهورية السودان الشقيقة.



وتعد مساندة مصر للأشقاء في السودان تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

