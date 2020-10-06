شاهد.. ريهام سعيد تستغيث عقب تعرضها للنصب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرضت ريهام سعيد، للنصب من قبل إحدى الشركات، وأعلنت عن ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقالت "سعيد" وهي تسرد عمليه النصب: "هذه الشركة كاذبة لم يتم التعاقد معهم على أي شيء. هذا التدريب الذي أقوم به تابع لمؤسسة شاهد ولقد تم تأجير الاستوديو من هؤلاء لتدريب الطلبة. طلبوا التصوير معي كمعجبين وللأسف كانت مكيدة لاستغلال اسمي وصوري للترويج لشركتهم وجذب الطلبة".


يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن سابقا عن وقف الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تنمرها لأصحاب السمنة.

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