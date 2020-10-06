نجم الأهلي السابق: حسام البدري تواصل مع مصطفى محمد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:30 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
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وجه نجم منتخب مصر السابق، انتقادا لمدرب الفراعنة الحالي، حسام البدري قبل خوض التصفيات الإفريقية في نوفمبر القادم.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" تعاملت كثيرا مع البدري، وتصريحه بشأن مصطفى محمد غير جارح مطلقا".

وواصل:" قد يكون التعليق التليفزيوني "خانه التعبير فيه"، وهو يعمل على استفزاز اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم، لم يقم بالإساءة مطلقا، يريد فقط تحفيز اللاعب".

وأكمل: "البدري تحدث مع مصطفى محمد، من أجل تحفيزه، وأكد له أنه من ضمن خططه، طريقة المدير الفني للمنتخب جيدا دائما تعمل على رفع المعنويات وتحفيز اللاعبين للوصول للفورمة العالية، وهذه وجهة نظري بحكم عملي معه لسنوات".

وأردف:" كان يجب على البدري إقامة معسكر لمنتخب مصر، خاصة أنها مرحلة هامة للغاية".



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