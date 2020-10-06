"مياه القليوبية" تطلق منظومة لإعادة تدوير المخلفات
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:36 م
محمد ضوه
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شهدت شركة مياه القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكلا من مديري الأفرع ومديري العموم، ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة "إدارة البيئة" التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة خطتها التنفيذية لتطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات بالشركة لتعظيم الاستفاده منها.
وتناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة، وذلك من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات، وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على كل العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.
ووجه مجاهد، بتعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.
وفى نهاية الاجتماع استعرض مجاهد بعض النماذج الحيوية التي جرى تنفيذها فعليا من المخلفات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئة، وأعطى إشارة البدء في تفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة فى البدء للمساهمة في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التى تسعى إليها الشركة.
وتناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة، وذلك من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات، وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على كل العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.
ووجه مجاهد، بتعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.
وفى نهاية الاجتماع استعرض مجاهد بعض النماذج الحيوية التي جرى تنفيذها فعليا من المخلفات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئة، وأعطى إشارة البدء في تفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة فى البدء للمساهمة في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التى تسعى إليها الشركة.