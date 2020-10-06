"مياه القليوبية" تطلق منظومة لإعادة تدوير المخلفات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:36 م
الاجتماع
الاجتماع
محمد ضوه
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شهدت شركة مياه القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكلا من مديري الأفرع ومديري العموم، ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة "إدارة البيئة" التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة خطتها التنفيذية لتطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات بالشركة لتعظيم الاستفاده منها.

وتناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة، وذلك من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات، وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على كل العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.

ووجه مجاهد، بتعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.

وفى نهاية الاجتماع استعرض مجاهد بعض النماذج الحيوية التي جرى تنفيذها فعليا من المخلفات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئة، وأعطى إشارة البدء في تفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة فى البدء للمساهمة في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التى تسعى إليها الشركة.

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