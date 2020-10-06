رحاب عبدالغني عن حرب أكتوبر 73: صقور مصر والجيش العظيم لقنوا العالم درسا في فنون القتال

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر
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- حرب أكتوبر 73 أظهرت للعالم قوة الجيش وقدرته الفائقة على حماية الوطن
- الرئيس السيسي يعمل ليلا نهارا من أجل بناء وتعمير مصر
- الرئيس السيسي وضع مصر في مقدمة الدول العالمية
- مصر قوية ولن ينال الإرهاب من عزيمة المصريين وأهل الشر مصيرهم إلى مزبلة التاريخ

تهنئ رحاب عبدالغني، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر "قطاع غرب الدلتا"، الشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973 المجيدة، يوم انتصار الشعب والجيش على العدو الإسرائيلي، وحماية أرض الوطن.

وأضافت عبدالغني، في بيان لها، اليوم، مضيفة أن هذه الانتصارات أظهرت للعالم قوة الجيش وقدرته الفائقة على حماية الوطن والشعب معا، وأن إن صقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة لقنوا العدو الإسرائيلي في هذا الانتصار التاريخي درسًا قاسيًا في فنون القتال والعبور.

كما وجهت خالص التحية بكل فخر واعتزاز لأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة في حرب أكتوبر، ولكل شهيد ومصابي العمليات الإرهابية الخسيسة التي نجحت قواتنا من رجال الجيش والشرطة من القضاء عليهم وسحقهم بيد من حديد حفاظًا على أمن وسلامة واستقرار الوطن، مؤكدة أن مصر قوية ولن ينال الإرهاب من عزيمة المصريين، وأهل الشر مصيرهم إلى مزبلة التاريخ.

وقالت إن ذكرى نصر أكتوبر من كل عام تتجدد لتشحذ هممنا وتنقي قلوبنا وتدفعنا للتطلع نحو غدٍ أفضل لهذا البلد الأمين الذي لا تنضب تضحيات أبناءه في كل غدٍ وحين، فجيل أكتوبر العظيم لم يتوقف به الزمن عند عام 1973 لن تنقطع به السبل لعبور المستحيل مرارًا وتكرارًا.

وأوضحت أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة وحالة تنمية شاملة وقيادة سياسية فريدة تثبت للمصريين والعالم أن نصر أكتوبر يقين في قلوب المصريين نعمل به ومن أجله لوطن نؤمن به.

واختتمت مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر "قطاع غرب الدلتا"، بيانها، بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل ليلًا نهارًا من أجل بناء وتعمير مصرنا الغالية وإعادة مصر على خارطة الطريق داخليًا وخارجيًا، وذلك ما نراه من خلال المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع، فضلًا عن العلاقات الدولية والأفريقية القوية والتي ترأسها مصر ووضعها في المقدمة بين دول العالم، مؤكدة أن مصر قادمة نحو غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم الذي تعلم من الدروس الماضية، ويعمل من أجل الحفاظ على بلده ورفع رايتها عالية.

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