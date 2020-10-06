رئيس النيابة الإدارية يختتم فعاليات الدورة التدريبية لتنيمة مهارات أعضاء الهيئة

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اختتم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية المنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي أقيمت خلال الفترة من ١٦/ ٩/ ٢٠٢٠ حتى ٦ /١٠/ ٢٠٢٠.



جاء ذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ممثلة في مركز التدريب برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي مدير المركز والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.



وفي ختام تلك الدورة تفضل المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة والدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.



كما قام "المنشاوي" بصحبة الدكتورة رشا راغب، بافتتاح الدورة التدريبية الجديدة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية والتي من المقرر أن تشمل ما يزيد عن مائة عضو من أعضاء النيابة الإدارية.



وقام "المنشاوي" بإلقاء كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لكافة السيدات والسادة الأعضاء لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون مشددًا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.