ما بين 1973 و2020.. عرض لتسليح الجيش المصري وتطوير قدراته (فيديو)

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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يستعرض عرض لتسليح الجيش المصري وتطوير قدراته بين عام 1973 وعام 2020.



وأوضح الفيديو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ توليه البلاد على تعزيز تسليح الجيش بأسلحة متطورة ومتنوعة بين أسلحة دفاع جوي وبري وبحري.



كانت البداية مع القوات الجوية والتي لعبت دورا محوريا في تحقيق نصر أكتوبر، حيث كانت مصر تمتلك مقالات جوية وقاذفت قنابل، بينما الآن انضم إليها دفعات من الطائرات متعددة المهام، من بينها من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز رافال، f16، بخلاف المروحيات الروسية التمساح الهجومية، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر. والتحكم المحمول جوا.



وكانت تمتلك مصر صواريخ سام 6، وصاروخ s75، بينما شهد سلاح الدفاع الجوي تطويرا شاملا، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوي لمختلف الارتفاعات الشاهقة والمتوسطة والمنخفضة وشديدة الانخفاض والعاملة بمختلف النطاقات، والتي يمكن لبعضها إسقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة والصواريخ البالستية والجوالة والطائرات الشبحية.



أما القوات البحرية حاليا، فتم تسليحها بحاملتي الطائرات المصري أنور السادات وجمال عبدالناصر، لتمتلكهما مصر للمرة الأولى في تاريخها لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك هذه النوعية، كما تم تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة في البحر، والتزاما قتاليا عالٍ مثل الغواصات الألمانية الصنع، والفرقاطة من نوع فريم متعددة المهام.



ولعبة سلاح المدرعات دورا مهما خاصة بعد عبور قناة السويس، حيث كانت تمتلك مصر. دبابة. والتي تميزت بخفة حركتها وتفوقها في القتال، وحاليا تمتلك مصر أنواعا مختلفة من الدبابات، كما انضمت مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة، والتي تسهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام. حتى قفز وبشكل ملحوظ تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصري، حيث يمتلك الجيش المصري قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعا قتاليا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية، وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر.



كما اهتمت الدولة بالفرد المقاتل وتأهيله الذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية.

