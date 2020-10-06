الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:18 م
عبد الحميد نقريش
عبد الحميد نقريش
دعاء جمال
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هنأ عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري ، بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة

 

وبعث عبدالحميد نقريش برقية تهنئة بمناسبة  ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة إلى القيادة المصرية، وجاءت نص التهنئة  كالتالي:"يسعدني أن أبعث إليكم بالانابة عن أعضاء الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، وبالأصالة عن نفسي أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة تلك الملحمة التاريخية التي تجسد أروع المعاني للكرامة والعزة والتضحيات الغالية التي بذلها جنودنا المصريين البواسل من أجل تحرير أراضينا المصرية الغالية والتي تعد نقطة تحول مصيرية في حياة كل مصري وتاريخ مشرف يتوارثه الأجيال على مر العصور والتحية للشعب المصري العظيم الذي صمد في أحلك الظروف والايام ليظل إرث من الشموخ والشرف عند الأجيال المصرية".

 

وتابع  خلال برقية تهنئته بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة:"وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات وتحية لرجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الذكية، هذه الملحمة الخالدة".

 

وطالب عبد الحميد نقريش أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج  بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس.

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