الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة اليوم بتفقد عدد من اجهزة الكشف الحرارى والذى يعمل بنظام الكاميرات للكشف وقياس الحرارة للمترددين على المستشفيات وتبلغ تكلفتها الاجمالية 350 الف جنيه.

الأجهزة مقدمة من قبل مؤسسه عمار الخير واوضح وكيل وزارة الصحة ان التبرعات تشمل 10 اجهزة للكشف الحرارى بمشتملاتها من الكاميرات التى تعمل الاجهزة بها وقد كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة باستلام الاجهزة، وان يتم توزيعها على مستشفيات مديرية الصحة، وذلك للارتقاء بالخدمة الصحية بها وتقديم خدمة متميزة للمرضى والمترددين عليها.

وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر والتقدير لباسم بهاء رئيس مجلس امناء المؤسسة واشاد بمساهماتها لدعم الخدمة الصحية، مؤكدا على ان هذا الدعم المتميز من قبل المجتمع المدنى يثبت يوما بعد يوم ان مصر قوية بابنائها ومؤسساتها ومن بينها مؤسسات المجتمع المدنى ورواد العمل الاجتماعى

وفي ذات السياق اكد المحافظ ان الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لاهلها ومؤسسات المجتمع المدنى بها مع الدولة فى تخفيف العبئ عن المواطنين وايضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

واشار المحافظ لاستمرار سعى المحافظة بكامل اجهزتها فى توسيع قاعده المشاركة المجتمعيه تخفيفا للعبئ عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تعظيم دور المشاركة المجتمعية مع اجهزة الدولة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع اجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه
الدقهلية: أجهزة الكشف الحرارى تعمل بنظام الكاميرات بقيمة 350 ألف جنيه

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