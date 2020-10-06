المدير الفني لبورفؤاد.. مستعدون لملاقاة رأس البر والجولات المتبقية نارية

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اكد طارق الصاوي المدير الفني لفريق بورفؤاد أن فريقه مستعد لاستئناف الموسم ولمباراته القادمة امام رأس البر والتي سيحل فيها الفريق البورفؤادي ضيفا على نظيره الدمياطي .



واضاف " الصاوي " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الجولات الثلاثة المتبقية للفريق بالدوري صعبة جدا ، ولا يوجد بديل لبورفؤاد عن الفوز وجمع ال٩ نقاط المتبقية من الموسم ، من اجل البقاء بصراع القمة مع فرق بورتو و النوبة .



وأشار " الصاوي " ان الفريق افتقد جهود لاعبه " ميشو " والذي سيجري عملية جراحية في الغضروف ، وقد غابت الوديات خلال الفترة الاخيرة خشية حدوث مزيد من الاصابات قبل انطلاق المباريات الرسمية .



يذكر أن فريق بورفؤاد " ممثل محافظة بورسعيد الوحيد بدوري القسم الثالث " ينافس على قمة المجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة فيما يعتلي القمة فريق بورتو السويس برصيد ٥٢ ، ويأتي في المركز الثالث فريق النوبة برصيد ٤٩ نقطة .