المدير الفني لبورفؤاد.. مستعدون لملاقاة رأس البر والجولات المتبقية نارية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:10 م
ايمان الجعيدي
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اكد طارق الصاوي المدير الفني لفريق بورفؤاد أن فريقه مستعد لاستئناف الموسم ولمباراته القادمة امام رأس البر والتي سيحل فيها الفريق البورفؤادي ضيفا على نظيره الدمياطي .
واضاف " الصاوي " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الجولات الثلاثة المتبقية للفريق بالدوري صعبة جدا ، ولا يوجد بديل لبورفؤاد عن الفوز وجمع ال٩ نقاط المتبقية من الموسم ، من اجل البقاء بصراع القمة مع فرق بورتو و النوبة .
وأشار " الصاوي " ان الفريق افتقد جهود لاعبه " ميشو " والذي سيجري عملية جراحية في الغضروف ، وقد غابت الوديات خلال الفترة الاخيرة خشية حدوث مزيد من الاصابات قبل انطلاق المباريات الرسمية .
يذكر أن فريق بورفؤاد " ممثل محافظة بورسعيد الوحيد بدوري القسم الثالث " ينافس على قمة المجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة فيما يعتلي القمة فريق بورتو السويس برصيد ٥٢ ، ويأتي في المركز الثالث فريق النوبة برصيد ٤٩ نقطة .