تعرف على أبرز الانتقالات الصيفية 2020 في الدوريات الخمسة الكبرى
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:07 م
محمد أيمن
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أسدل الستار في الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء 6/10/2020 على سوق الانتقالات الصيفية وسط الكثير من الصفقات التي أحدثت ضجة على مستوى الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية الخمسة.
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الانتقالات التي حدثت على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى.
•فيدريكو كييزا : إنتقل من فيورنتينا إلى يوفنتوس.
•أليكس تيليس : إنتقل من بورتو إلى مانشستر يونايتد.
•دوجلاس كوستا : إنتقل من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ.
•بونا سار : إنتقل من مارسيليا إلى بايرن ميونخ.
•خواكين زيبالوس : إنتقل من جيرونا إلى برشلونة.
•ماتيو جندوز : إنتقل من أرسنال إلى هيرتا برلين.
•إدينسون كافاني : إنتقل من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد.
•أمادو تراوري : إنتقل من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد.
•خوسيه كاييخون : إنتقل من نابولي إلى فيورنتينا.
•كريس سمولينج : إنتقل من مانشستر يونايتد إلى روما.
•كريم رقيق : إنتقل من هيرتا برلين إلى إشبيلية.
•لوكا زيدان : إنتقل من ريال مدريد إلى رايو فايكانو.
•ثيو والكوت : إنتقل من إيفرتون إلى ساوثهامبتون.
•توماس بارتي : إنتقل من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال.
•لوكاس توريرا : إنتقل من أرسنال إلى أتلتيكو مدريد.
•جاستن كلويرت : إنتقل من روما إلى لايبزيج.
•أسامة إدريسي : إنتقل من ألكمار إلى إشبيلية.
•جمال بلعمري : إنتقل من الشباب السعودي إلى ليون.
•رافينيا ألكانتارا : إنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.
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