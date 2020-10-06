تعرف على أبرز الانتقالات الصيفية 2020 في الدوريات الخمسة الكبرى

أسدل الستار في الثانية عشر من منتصف ليل الثلاثاء 6/10/2020 على سوق الانتقالات الصيفية وسط الكثير من الصفقات التي أحدثت ضجة على مستوى الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية الخمسة.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الانتقالات التي حدثت على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى.





•فيدريكو كييزا : إنتقل من فيورنتينا إلى يوفنتوس.

•أليكس تيليس : إنتقل من بورتو إلى مانشستر يونايتد.

•دوجلاس كوستا : إنتقل من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ.

•بونا سار : إنتقل من مارسيليا إلى بايرن ميونخ.

•خواكين زيبالوس : إنتقل من جيرونا إلى برشلونة.

•ماتيو جندوز : إنتقل من أرسنال إلى هيرتا برلين.

•إدينسون كافاني : إنتقل من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد.

•أمادو تراوري : إنتقل من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد.

•خوسيه كاييخون : إنتقل من نابولي إلى فيورنتينا.

•كريس سمولينج : إنتقل من مانشستر يونايتد إلى روما.

•كريم رقيق : إنتقل من هيرتا برلين إلى إشبيلية.

•لوكا زيدان : إنتقل من ريال مدريد إلى رايو فايكانو.

•ثيو والكوت : إنتقل من إيفرتون إلى ساوثهامبتون.

•توماس بارتي : إنتقل من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال.

•لوكاس توريرا : إنتقل من أرسنال إلى أتلتيكو مدريد.

•جاستن كلويرت : إنتقل من روما إلى لايبزيج.

•أسامة إدريسي : إنتقل من ألكمار إلى إشبيلية.

•جمال بلعمري : إنتقل من الشباب السعودي إلى ليون.

•رافينيا ألكانتارا : إنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.











