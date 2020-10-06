"الزراعة" تحتفل بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزراع تصدير الرمان

عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديرية للحاصلات الزراعية المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة ال GPS في مدينه أسيوط عاصمه الذهب الأحمر في المنطقة العربية وافريقيا.





وقد ترأس المؤتمر الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركه محاصيل مصر الرائدة في التكنولوجية الرقمية الزراعية والأستاذ هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديرية للحاصلات الزراعية نيابة عن الأستاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد المنسي مدير اداره خدمه المصدرين وبحضور العديد من المزارعين والمصدرين وكذلك جانب من المستوردين الموجودين داخل المحافظة للإشراف على تجهيز شحناتهم.





وقد استعرض العطار الجهود التي تقوم بها الدولة بدعم وزير الزراعة لفتح أسواق جديده لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعي والتي وصلت الي ثمانية وثلاثون سوقا حتى الان في خلال الثلاث السنوات الأخيره فقط. وأشار الي المجهودات الحالية لفتح أسواق الصين واليابان والفلبين واندونيسيا امام الرمان المصري والتي سوف تكتمل خلال الشهور القادمة.





العطار أشار الي اهميه استخدام التكنولوجيا الرقمية و اجهزه ال جي بي اس و صور الأقمار الصناعية لتطوير منظومه التصدير للحاصلات الزراعية المصرية و تمكين المستوردين من تتبع شحناتهم Traceability و التأكد من الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي المصري وقيام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات لنجاح المشروع تمهيدا لتعميمه علي باقي الحاصلات الزراعية المزمع تصديرها مثل الموالح و البطاطس و البصل و خلافه خلال الفتره القادمة و ذلك حتي تتبوأ الحاصلات الزراعية المصرية مكانتها العالميه و كذلك الاستمرار في رفع جوده الصادرات بما يسمح بتحسين الأسعار وتعظيم العائد للمزارعين و المصدرين المصريين.





وقد قام رئيس الحجر الزراعي بزيارة العديد من المزارع والمفارش ومراكز التجميع خصوصا الصغيرة والمتوسطة والنائية منها والالتقاء بالمزارعين والقائمين على عمليات الجمع والفرز والتعبئة في مواقعهم للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الزراعي المصري. وقد قام سيادته بتوجيه الحضور الي اهميه اتباع الممارسات الزراعيه السليمة والتي توفرها الإدارة بشكل مستمر. وتم خلال زيارات المزارع أيضا قيام الدكتور محمد المنسي مدير اداره خدمه المصدرين والمهندس محمد فوزي بتنفيذ بيان عملي لبعض الممارسات الدولية الواجب اتباعها وكذلك التنويه الي تجنب بعض الإجراءات الخاطئة التي كثيرا ما تؤدي الي رفض الشحنات في ميناء الوصول.





وخلال الزيارة، استمع الدكتور احمد العطار والدكتور محمد عبد الرحمن والأستاذ هاني حسين الي مقترحات المزارعين والمصدرين والمستوردين وكذلك الإجابة على استفساراتهم خصوصا فيما يتعلق بأهمية التنسيق بين المزارعين لتحسين الأسعار في الأسواق العالمية والتداخلات المساحية والمعوقات اللوجستية على الحدود الدولية وكيفية تعامل وزير الزراعة بسرعه وحسم والوصول الي حلول دائمة اخذا مصلحه المزارعين في المقدمة.









وقد اختتم العطار زيارته الي مزارع ومفارش ومراكز التجميع بمحافظة أسيوط عاصمة الذهب الأحمر بجولة على مراكز البيع المنتشرة وحثهم على اتباع الطرق الحديثة لتعظيم العائد من استثماراتهم والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة.