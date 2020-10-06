نشرة حوادث الفجر: الزواج العرفي ستارة.. قواد إمبابة يعرض الفتيات لممارسة الدعارة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:07 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث أطفيح لـ 5 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم قام باقتحام مركز شرطة اطفيح واضرام النيران فية والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.. لجلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الزواج العرفي ستارة".. قواد إمبابة يعرض الفتيات لممارسة الدعارة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بلاغ ضد مرتضى منصور لتحريضه على التظاهر اعتراضًا على قرار إيقافه 4 سنوات
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور لتوجيهه دعوات للتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضًا علي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمعاقبته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس مالك مغسلة لسرقته 3 كيلو مصوغات ذهبية من شقة بالطالبية
أمرت النيابة العامة، بحبس مالك مغسلة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ٣ كيلو مصوغات من شقة موظف في الطالبية، عن طريق كسر باب الشقة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجلس الدولة يعقد دورة تدريبية للقضاة بشأن انتخابات النواب
أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية عن موافقة المجلس الخاص، علي عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، بشأن الأشراف على انتخابات مجلس النواب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تهدي حقائب مدرسية لطلبة المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث أطفيح لـ 5 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم قام باقتحام مركز شرطة اطفيح واضرام النيران فية والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.. لجلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الزواج العرفي ستارة".. قواد إمبابة يعرض الفتيات لممارسة الدعارة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بلاغ ضد مرتضى منصور لتحريضه على التظاهر اعتراضًا على قرار إيقافه 4 سنوات
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور لتوجيهه دعوات للتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضًا علي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمعاقبته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس مالك مغسلة لسرقته 3 كيلو مصوغات ذهبية من شقة بالطالبية
أمرت النيابة العامة، بحبس مالك مغسلة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ٣ كيلو مصوغات من شقة موظف في الطالبية، عن طريق كسر باب الشقة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مجلس الدولة يعقد دورة تدريبية للقضاة بشأن انتخابات النواب
أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية عن موافقة المجلس الخاص، علي عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، بشأن الأشراف على انتخابات مجلس النواب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تهدي حقائب مدرسية لطلبة المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا