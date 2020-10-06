ألمانيا تواجه تركيا في مباراة ودية وسط إجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:01 م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
وكالات
Advertisements
تخيم أزمة النجم السابق لألمانيا، مسعود أوزيل وزميله جوندوجان على مباراة ألمانيا وتركيا الودية والتي تأتي مساء غد الأربعاء.

سممت "قضية أوزيل-جوندوجان" في 2018 الأجواء المحيطة بالمانشافت قبل وأثناء وبعد نهائيات كأس العالم في روسيا، كما أدت إلى استقطاب المجتمع الألماني، متسببة في اندلاع تجاوزات كراهية الأجانب في بعض الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

التقى اللاعبان الدوليان الألمانيان من أصول تركية مسعود أوزيل، وإيلكاي غوندوغان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن قبل نهائيات كأس العالم، وقاما بإهدائه قميصين موقعين لنادييهما أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين. كتب غوندوغان على قميصه "إلى رئيسي".

وعلى إثر ذلك وجه جزء من الرأي العام الألماني انتقادات شديدة للاعبين، ليس فقط لإنكارهما لبلدهما ألمانيا، ولكن أيضا وقبل كل شيء لإظهار دعمهما لرئيس دولة يُنتقد بسبب هجماته على الديمقراطية والقيم التي لا تتوافق مع قيم ألمانيا الحديثة.

وما زاد من حدة الانتقادات حيال أوزيل، الأداء الباهت الذي قدمه، كالعديد من لاعبي المنتخب، في مونديال 2018، وخروج المنتخب الألماني، المتوج بلقب 2014، من الباب الضيق في الدور الأول لمونديال روسيا.

واضطر أوزيل الذي شعر بالاشمئزاز تجاه الانتقادات التي طالته، إلى إعلان اعتزاله اللعب دوليا، مباشرة بعد العرس العالمي بموسكو، متهما مسؤولي الاتحاد الالماني علنا بالعنصرية.

أفلت غوندوغان من القضية بطريقة أكثر دبلوماسية، حيث سلط الضوء على ولائه المزدوج لبلده ألمانيا ولوطن والديه تركيا. ولا يزال غوندوغان أحد أعمدة المنتخب الألماني، لكنه سيغيب الأربعاء بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أكيد أن غياب الجمهور عن مباراة الأربعاء يجردها من جزء كبير من طابعها العاطفي.

في كولونيا، من المتوقع أن يدفع المدرب الألماني، يواكيم لوف، بمنتخب يغيب عن صفوفه أبرز نجومه، كونه يعتبر أن الفوز على تركيا أقل أهمية بالنسبة له من الحفاظ على قوة نجومه في مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد مضيفته أوكرانيا السبت المقبل، وضيفته سويسرا الثلاثاء المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا المانيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»