تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

توج النادى الأهلى بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي، بينما يرغب بيراميدز فى الحصول على المركز الثانى المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز يوم الأحد القادم الموافق 11 أكتوبر مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.









وسيقام اللقاء فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.









ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز الجولة الماضية على المقاولون العرب بينما فاز بيراميدز على نظيره مصر المقاصة.



