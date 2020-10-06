الإدارى يلغى ترخيص دواء "مدر للبول" لامتلاكه لشركة حاصلة على براءة اختراعه

قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة علي التسجيل المبدئي للمستحضر الطبي الجنيسي كيميفورج بلس بتركيزاته المختلفة لإحدي شركات الأدوية، وذلك لأنه بمثابة التطبيق الصناعي لأحد العقاقير المنشأ ببراءة أحتراع ومملوك لشركتين وهو (مجموعة مؤتلفة مكونة من حاجب مستقبل الأنجيوتنسن وحاجب قناة الكالسيوم ومدرات البول)، وله نفس التأثير لاحتوائه علي نفس المكونات الفعالة.





صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.





وأكدت المحكمة، أن المُشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك بموجب طلب يقدم من ذوى الشأن، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض.





وخول المشرع هذه اللجنة الحق فى قبول تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص، وقد أضفى المشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية، كما منح المشرع فى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.





ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.





وثبت أن الشركة المدعية الأولى تقدمت إلى أكاديمية البحث العلمي بجمهورية مصر العربية بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى (مجموعة مؤتلفة مكونة من حاجب مستقبل الإنجوتنسن وحاجب قناة الكالسيوم ومدرات البول)، ويدخل ضمن الحماية لهذ الاختراع مركب ( فالسارتان ؛ واملودايبين، وهيدروكلورثيازيد، على ان تنتهى مدة الحماية عام ٢٠٢٣، وعام ٢٠١٣ أبرم بين الشركة المدعية الأولى مالكة الاختراع والشركة المدعية الثانية عقد ترخيص باستغلال براءة الاختراع ( تصنيع، استيراد، تخزين، بيع، العرض للبيع او الاستعمال او بطريقة اخرى التصرف فى الادوية البشرية المشمولة بالبراءة ).





وعام ٢٠١٥ وافقت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مبدئيًا على طلب إحدي شركات الدواء بتسجيل مستحضر دوائى تحت مسمى كيميفورج بلس بتركيزاته المختلفة والذى تضمن ذات العناصر والنسب الفعالة فى المستحضر محل براءة الاختراع سالف الذكر الذى يتمتع بالحماية القانونية حتى عام ۲۰۲۳ باسم الشركة المدعية الأولى.



