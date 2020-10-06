من الفسق لـ"الصلاة".. هكذا غيرت التضامن الاجتماعي حياة منة عبدالعزيز

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:56 م
منة عبدالعزيز
منة عبدالعزيز
أحمد القاسم
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عملت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، على تغيير حياة الفتاة المعروفة بفتاة تيك توك منة عبدالعزيز، بعد أن قرر النائب العام باستبدال سجنها بوضعها في مركز علاجي لإصلاحها نفسيا في دار رعاية الأشهر الأخيرة.

وطرحت قصة منة عبدالعزيز على الرأي العام في نهاية مايو الماضي عندما، ظهرت في بث مباشر عبر حساباتها علي وسائل تواصل الاجتماعي، تحكي فيه عن تعرضها للاغتصاب على يد شاب، ثم خرجت عبد العزيز في فيديو آخر تتراجع فيه عن تصريحاتها بشأن واقعة الاغتصاب والضرب.

وبعدها بساعات ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على منة عبدالعزيز وذلك بعد القبض على الشاب المتهم باغتصابها، وأحيلت إلى ديوان عام قسم شرطة الطالبية، وتم عرضها على نيابة الطالبية والعمرانية بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

بداية تواجدها في مراكز الاستضافة
يذكر أن في 10 يونيو الماضي، أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها "منة عبد العزيز" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

بداية التغيير في حياة منة عبدالعزيز
وبعد أيام من دخولها مركز التأهيل، خرجت في فيديو تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذي خضعت له، مؤكدة أن البرنامج أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

أنا فرحانة أوى إنى بصلى وعارفة ربنا
ومنذ أسبوع، ظهرت منة عبدالعزيز ي مقطع فيديو عقب خصوعها لبرنامج تأهيل المرأة المعنّفة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عقب اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، والتحريض على الفسق، ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وهى تبكى قائلة: "أنا فرحانة أوى إنى بصلى وعارفة ربنا، أنا بصلى يا جماعة والله، بصلى كتير والله العظيم، قلبى مرفرف وطايرة".

شكر لوزيرة التضامن الاجتماعى
 وفي الساعات الأخيرة، نشرت منة عبد العزيز صورة تجمعها مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "بشكر معالى الوزيرة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى على وقفتها جنبى.. بجد أنا بحبك أوى يا أطيب وزيرة فى الدنيا وعلى وقفتك مع الناس، وإنك بجد بتحسى بأى حد.. بحبك أوى".

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