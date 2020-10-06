إيران تسجل 4151 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، 4151 إصابة جديد بفيروس كورونا، ، ليرتفع الإجمالي إلى 479825 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، سجلت السطات الصحية 227 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين بمرض "كوفيد-19" إلى 27419 شخصًا.

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

وأكدت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.