توصيل مياه وتعريش أسقف للقرى الأكثر احتياجا فى محافظة قنا

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت ضمن مبادرة "سكن كريم" والتى وقعتها الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بتوصيل (250) وصلة مياه وتعريش أسقف لعدد (200) منزل لأسر غير قادرة فى قرى ومراكز محافظة قنا.



واكد شعبان أن مبادرة "سكن كريم" جاءت في اطار توجيهات السيد الرئيس لوزارة التضامن والجمعيات الاهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية سكن كريم.



وأوضح شعبان أنه القرى التى تم تعريشها قريتي الدهسة وحاجر الدهسة مركز فرشوط، وقرى الطويرات والترامسة ودندرة مركز قنا، وتوصيل مياه الشرب النقية لقرى الهيشة والقصر والبراره والنجاحية والحلوية والصياد والشاورية والرئيسية ونجع ابراهيم مركز نجع حمادى، وقرية فاو مركز دشنا بمحافظة قنا.



وأشار شعبان أن المنازل التى تم تعريشها كانت اسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الاسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة، بالإضافة الى وصلات مياه الشرب النظيفة، وذلك بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم توفير مسكن مناسب في بناءه وفى تجهيزة وفى احتواءه على مستلزمات الحياة من مياه شرب نقية.



يذكر أن ماتم عمله ضمن مبادرة "سكن كريم" توصيل مياه لعدد (4223) منزل، وتعريش أسقف لعدد (1266) منزل بالقرى الأكثر احتياجًا فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بتكلفة اجمالية 34 مليون و745 ألف جنيه.



