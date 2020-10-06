أمن قنا يفحص فيديو لسحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع

Advertisements

تفحص الأجهزة الأمنية بقنا، فيديو مصور، لسحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع في وضح النهار.



وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب المسحول يدعى علي صابر من منطقة القيسارية بقوص، وجاري البحث عن مرتكب الواقعة.



وكان مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ررصد واقعة تنمر جديدة فى وسط النهار بالشارع.





وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا شاب يجر شابا من قدمه ويسحله في الشارع، وسط ضحك من أقرانه وأصدقائه في وسط النهار بأحد الشوارع.





وظل الشاب يجر الرجل من قدمه وهو يحاول الإفلات وظل يتوسل للشاب أن يتركه، إلا أن الشاب لم يعيره أي اهتمام ويظل يجره في الشارع كما ضربه ضربة موجعة في صدره، وسط حالة من الغضب الشديد سادت مستخدمي فيسبوك.