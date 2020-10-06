أمن قنا يفحص فيديو لسحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تفحص الأجهزة الأمنية بقنا، فيديو مصور، لسحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع في وضح النهار.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب المسحول يدعى علي صابر من منطقة القيسارية بقوص، وجاري البحث عن مرتكب الواقعة.

وكان مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ررصد واقعة تنمر جديدة فى وسط النهار بالشارع.


وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا شاب يجر شابا من قدمه ويسحله في الشارع، وسط ضحك من أقرانه وأصدقائه في وسط النهار بأحد الشوارع.


وظل الشاب يجر الرجل من قدمه وهو يحاول الإفلات وظل يتوسل للشاب أن يتركه، إلا أن الشاب لم يعيره أي اهتمام ويظل يجره في الشارع كما ضربه ضربة موجعة في صدره، وسط حالة من الغضب الشديد سادت مستخدمي فيسبوك.

أخبار تهمك

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»