السجن 3 سنوات لشخصين لإتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، بالسجن المشدد 3سنوات لكل من " ع.ال.ال" صاحب شركة تصدير و" إ.م.م" مستخلص جمركي لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.


تعود القضية رقم 684 لسنة 2020 جنايات الميناء عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بالتزوير في محررات رسمية لحاوية لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية بميناء الدخيلة.


توصلت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من " ع.ال.ال" مالك شركة تصدير و" إ.م.م" مستخلص جمركي بصفتهما مسؤلي عن شركة " س. إ " للتصدير بإنهاء إجراءات تصدير رسالة مشمولة أعشاب طبية خارج البلاد واخفاء أصناف أخرى محظور تصديرها دون الحصول على الموافقات الأزمة وبفتح الحاوية المقيدة برقم 3789 لسنة 2019 جمرك صادر الدخيلة وبتفتيشها عثر إخفاء بداخلها على 3 آلاف قطعة من جلود الحمير المحظور تصديرها إلى أن المتهمين قاموا بالتزوير في المحررات الرسمية وهي تزوير ختم صادر جمارك الدخيلة لأنها الإجراءات وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت احالة المتهمين الى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم مع التحفظ علي المضبوطات.

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