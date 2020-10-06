التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:32 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، دمر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه المملكة.

 

ومن جانبه، كان قد صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات "تمكنت... مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط" في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

 

وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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تدمير طائرة المملكة العربيه السعودية السعودية التحالف العربي

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