بأجر كامل.. "القوى العاملة" تصدر قرارها بشأن اجازه ٦ اكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:32 م
اجازه ٦ اكتوبر
اجازه ٦ اكتوبر
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اجازه ٦ اكتوبر | أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة (ذكرى نصر 6 أكتوبر) وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والقرار المعدل بإضافة فقرة جديدة، تجيز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات.

وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

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