شوبير: الجوهري كان يطمح في تدريب جنوب أفريقيا في مونديال 1990

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:29 م
شوبير
شوبير
ريهام عبد المحسن
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كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة قوية بشأن الراحل محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر السابق.


كما قام شوبير بالرد على الهجوم الذي تتعرض له إدارة القلعة الحمراء بسبب التعاقد مع مدير فني أفريقي لتدريب الفريق لأول مرة في تاريخ النادي.


وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم:" الراحل محمود الجوهري كان يحلم بتدريب منتخب جنوب إفريقيا في فترة كأس العالم 1990.


واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"ليست هناك أزمة في تولي مدير فني أفريقي القيادة الفنية لنادي مصري".

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