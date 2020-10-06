صندوق الإسكان يكشف حقيقة إنهاء تعاقدات بعض المواطنين وتغريمهم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

نفى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تردد خلال الآونة الأخيرة بين صفوف المواطنين وعبر صفحات مواقع "التواصل الاجتماعي" عن قيام الصندوق بإرسال خطابات للمواطنين تطالبهم بالحضور إلى مقر الصندوق لإنهاء التعاقد على الوحدات المخصصة لهم وتغريمهم ٢٠ ألف جنيه.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة بالمرة، ولم يصدر عن الصندوق أي خطابات أو مراسلات رسمية موجهة إلى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ولا نية لأخذ هذا الإجراء مستقبلاً، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، ولا يوجد من ضمنها إرسال خطابات رسمية إلى الجمهور.

وأوضحت"عبدالحميد" أن هناك 15 مركزًا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء وهي (15 مايو، السادات، الشروق، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، الوادى الجديد، بنى سويف (إدارة التسكين)، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، بنى سويف الجديدة، محافظة كفر الشيخ، بورسعيد، محافظة المنيا).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مراكز Call Center يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة بأرقام «1188- 5999 - 5777 - 09007117»، وخدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124، والموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويمكن الوصول إليه عبر رابط  SHMFF.gov.eg، أو رابط  cservices.shmff.gov.eg، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الوصول إليها عبر رابط فيسبوك www.facebook.com/SHMFFEG، ورابط يوتيوب www.youtube.com/c/shmffeg .

وقالت مى عبدالحميد: يهيب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة التوجه إلى قنوات الاتصال الرسمية فور تعرضهم لأوضاع مشابهة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يروج وينشر هذه الخطابات.

أخبار تهمك

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرفض رحيل الحاوي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»