علامات للتأكد من صحة ورقة العملة السعودية الجديدة من فئة الخمسة ريالات

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حددت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، العلامات الرئيسية التي يمكن من خلالها التأكد من صحة ورقة العملة السعودية الجديدة من فئة الخمسة ريالات والمصنوعة من مادة البوليمر.



ووفقًا لصحيفة "عاجل"، كشفت مؤسسة ساما، عن إصدارها ورقة نقدية من فئة الخمسة ريالات مصنوعة من مادة البوليمر، التي تمتاز بمواصفات أمنية عالية تعزز ثقة وأمان حامليها؛ وذلك لطبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة الفيلم الشفاف المهيأ لتثبيت الألوان والعلامات الأمنية؛ ما يتيح لحامليها التأكد من سلامة الورقة النقدية عن طريق اللمس أو النظر أو الحركة.



ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، مقطع فيديو علقت عليه بتغريدة جاء فيها تمتاز فئة الخمسة ريالات البوليمر بأعلى المواصفات والعلامات الأمنية التي يمكن استشعارها عن طريق اللمس والنظر والحركة.



معالم ورقة الخمسة ريالات

والمعالم الرئيسية للعملة الجديدة التي سيتم البدء في تداولها اليوم الإثنين، تتمثل في الوجه الذي يضم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة إلى شكل النافذة التي تحتوي على زخارف مستمدة مـن شعار رؤية السعودية 2030 بداخلها شعار الدولة السيفين والنخلة.



وأوضحت مؤسسة ساما، أن من مميزات العملة الجديدة قدرتها على تحمل ظروف التداول، وصعوبة تزييفها، ومقاومتها للأوساخ وآثار الرطوبة، كما أن عمرها أطول من الأوراق المتداولة، وصديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها.



وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه للتأكد من أن العملة سليمة يتم إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات وتحقق من وضوح كل عناصر العلامات الأمنية وتبادلها مع بعضها البعض، موضحة أنه يجب أيضًا التأكد من وجود العلامة الأمنية على الورقة النقدية، ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.



كما يمكن التأكد من أن الورقة النقدية سليمة من اللمس، إذ إنها تمتاز بخشونتها، ويمكن تحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.