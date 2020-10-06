موسيماني يدرس الدفع بحمدي فتحي في خط الدفاع أمام إنبي

يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بحمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر في مركز خط الدفاع في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام إنبي.









وتسببت الغيابات التي يعاني منها الأهلي في مركز خط الدفاع دراسة المدرب الجنوب إفريقي في توظيف حمدي فتحي في مركز المساك بعدما شارك فيه اللاعب قبل ذلك.









ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد ياسر إبراهيم للإيقاف، ورامي ربيعة ومحمود متولي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة أيمن أشرف في المباراة بسبب شكواه من الإصابة في أنكل القدم.









كما يفضل المدرب الجنوب إفريقي استمرار الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بسبب غياب علي معلول المنضم لمعسكر منتخب تونس، ومحمود وحيد للإصابة.









وكان فتحي قد شارك في مركز الظهير الأيسر في مباراتي الأهلي السابقتين الترسانة في كأس مصر، والمقاولون العرب في الدوري.









وصعبت كثرة الغيابات الموجودة في الفريق الأحمر المدرب الجنوب إفريقي من إمكانية من إمكانية الدفع بمحمد هاني وأحمد فتحي في مركز خط الدفاع لذلك استقر موسيماني على إشراك محمد هاني في مركز الظهير الأيمن وأحمد فتحي كظهير أيسر.