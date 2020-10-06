حزب المؤتمر: وقوف الشعب صفاً واحداً خلف قيادته وراء انتصارات أكتوبر

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توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة مرور 47 عاما على انتصارات السادس من اكتوبر والتي تعد من أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث للأمة العربية كلها، مؤكدًا أن وقوف الشعب المصري العظيم وراء قيادته السياسية وقواته المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة كان وراء انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.



وأضاف الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا الشعب الأصيل كان ولايزال وسيظل يتقدم الصفوف لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة البواسل لا يزالون يقدمون التضحيات يومًا بعد يوم وهم يحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والتكفيريين والمُخربين وقوى الشر والارهاب والظلام وكل من يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية.



ووجه حزب المؤتمر التحية لشهداء مصر الأبرار الذين لولا تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة لما كانت مصر تنعم بالاستقرار الذي نعاصره الآن، كما أكد أن القوات المسلحة المصرية كانت ومازالت وستظل هي الدرع والسيف والحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أى اعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا.



وأوضح الحزب أن بطولات وانتصارات القوات المسلحة المصرية خلال حرب السادس من أكتوبر لاتزال تُدرس في كتب التاريخ العسكري واعرق الأكاديميات العسكرية العالمية، مشددًا على ان تمسك المصريين بجميع اتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية بروح نصر أكتوبر هو أحد أسرار بقاء الدولة المصرية ونجاحها في إفساد وافشال جميع محاولات قوى الشر والضلال والارهاب لإحداث الفوضى وزعزعة الامن داخل البلاد.



وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.



وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.



وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.



كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.



