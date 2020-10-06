مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بجازان

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شهدت منطقة جازان حادثًا مروريًا مأساويًا راحت ضحيته أسرة لم تنجُ منها سوى طفلة عمرها 6 سنوات.



وذكرت صحيفة «عاجل»، أنَّ سيارة كانت تقلّ عائلة من 8 أشخاص تفاجأت بناقلة مياه كبيرة على الطريق الدولي الجديد، قرب قرية مزهرة، فلم يتمكَّن الأب أثناء قيادته السيارة من السيطرة عليها؛ لتصطدم بالناقلة، ما أدَّى إلى وقوع الحادث ومصرع 7 أشخاص فيما نجت طفلة واحدة.



وأضافت المصادر، أنَّ فرقًا ميدانية من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور باشرت الحادث واستنفرت كامل طاقتها لاستخراج العالقين من داخل سيارة العائلة التي كان بها الأب والأم وخمسة من أولادهما (ثلاثة أبناء وابنتين) لقوا مصرعهم فيما نجت طفلة صغيرة.



تمَّ نقل جثامين المتوفين للمستشفى وإيداعهم بثلاجة الموتى؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليمهم لذويهم وتقرَّر أن تتم مراسم تشييع جنازتهم ودفنهم بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة قرية الملقوطة بمركز الموسم في محافظة الطوال جنوب منطقة جازان.